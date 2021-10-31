الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

السفير الجزائري: حريصون على تعزيز العلاقات مع سوريا

السفير الجزائري: حريصون على تعزيز العلاقات مع سوريا
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

اعرب السفير الجزائري في دمشق لحسن تهامي، عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع السوريا.

العالم - سوريا

ولفت السفير الجزائري بدمشق إلى أن ثورة التحرير الجزائرية تتويج نضالي لمقاومات شعبية متعاقبة ضد الاستعمار في البلاد كان على رأسها مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري الذي أغنت مآثره البطولية والفكرية والإنسانية الحضارة العالمية مبيناً أن إقامة الأمير عبد القادر في دمشق عززت الرصيد التاريخي للعلاقات الجزائرية السورية.

وأكد السفير تهامي أن العلاقات بين البلدين تميزت دوماً بالتلاحم الشعبي والحرص المتواصل من قبل قيادتي البلدين على تعزيز جسور التواصل والتشاور والتنسيق بينهما وتجلى ذلك من خلال اللقاء الذي جمع كلاً من وزيري خارجية البلدين على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي.

وبين تهامي وجود رغبة صادقة ومشتركة للجانبين في البحث عن فرص الشراكة المتاحة في سبيل دعم العلاقات الثنائية وإثرائها بمختلف المجالات وهي مهمة تضطلع بها اللجنة المشتركة للتعاون والتي عقدت دورات عدة على المستوى الوزاري واتخذ البلدان فيما بعد خطوة متقدمة برفع هذه اللجنة إلى مستوى اللجنة العليا المشتركة للتعاون برئاسة رئيسي حكومتي البلدين وقد أغنت دورتيها الأولى والثانية الإطار القانوني للعلاقات بعدد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج المختلفة وغطت قطاعات اقتصادية وثقافية عديدة ويعمل الجانبان على تفعيلها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين وتطلعهما إلى مزيد من التعاون والتلاحم والتضامن.

ولفت تهامي إلى إسهامات الجزائر وثورتها التحريرية في إرساء قيم الحرية والعدالة والمساواة في الحقوق بين الشعوب وزرع قيم السلم وحل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وتغليب سياسة الحوار بين الشعوب والأمم والحضارات وهو ما عكسته المبادرات العديدة التي اتخذتها بلاده سواء في جوارها المباشر وعلى المستويين الإقليمي والدولي مؤكداً رفض الجزائر سياسات فرض الأمر الواقع والسياسات التوسعية على حساب الشعوب الأخرى المضطهدة.

روابط ذات صلة

وقفة احتجاجية ضد الاحتلال التركي وممارساته بريف حلب (صور)

مطران الأرمن في طهران: نقف إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب

حميميم: رصد 9 عمليات قصف من 'النصرة' في إدلب السورية

أنباء عن سماع دوي انفجارات قرب القاعدة الامريكية في دير الزور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حملة أردنية لترسيخ الوجود المقدسي في البلدة القديمة

الجزائر تصف قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء بـ"المتحيز"

الحلبوسي يلتقي السفير الأمريكي لدى بغداد

المفوضية العراقية تعلن إتمام العد والفرز في 6 محافظات

حملة دعم قوية لقرداحي.. لم يربح المليون بل ربح ملايين الاحرار

هذا ما كشفته تركيا عن لقاء أردوغان وبايدن في مجموعة العشرين