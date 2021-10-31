السفير الجزائري: حريصون على تعزيز العلاقات مع سوريا

العالم - سوريا

ولفت السفير الجزائري بدمشق إلى أن ثورة التحرير الجزائرية تتويج نضالي لمقاومات شعبية متعاقبة ضد الاستعمار في البلاد كان على رأسها مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري الذي أغنت مآثره البطولية والفكرية والإنسانية الحضارة العالمية مبيناً أن إقامة الأمير عبد القادر في دمشق عززت الرصيد التاريخي للعلاقات الجزائرية السورية.

وأكد السفير تهامي أن العلاقات بين البلدين تميزت دوماً بالتلاحم الشعبي والحرص المتواصل من قبل قيادتي البلدين على تعزيز جسور التواصل والتشاور والتنسيق بينهما وتجلى ذلك من خلال اللقاء الذي جمع كلاً من وزيري خارجية البلدين على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي.

وبين تهامي وجود رغبة صادقة ومشتركة للجانبين في البحث عن فرص الشراكة المتاحة في سبيل دعم العلاقات الثنائية وإثرائها بمختلف المجالات وهي مهمة تضطلع بها اللجنة المشتركة للتعاون والتي عقدت دورات عدة على المستوى الوزاري واتخذ البلدان فيما بعد خطوة متقدمة برفع هذه اللجنة إلى مستوى اللجنة العليا المشتركة للتعاون برئاسة رئيسي حكومتي البلدين وقد أغنت دورتيها الأولى والثانية الإطار القانوني للعلاقات بعدد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج المختلفة وغطت قطاعات اقتصادية وثقافية عديدة ويعمل الجانبان على تفعيلها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين وتطلعهما إلى مزيد من التعاون والتلاحم والتضامن.

ولفت تهامي إلى إسهامات الجزائر وثورتها التحريرية في إرساء قيم الحرية والعدالة والمساواة في الحقوق بين الشعوب وزرع قيم السلم وحل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وتغليب سياسة الحوار بين الشعوب والأمم والحضارات وهو ما عكسته المبادرات العديدة التي اتخذتها بلاده سواء في جوارها المباشر وعلى المستويين الإقليمي والدولي مؤكداً رفض الجزائر سياسات فرض الأمر الواقع والسياسات التوسعية على حساب الشعوب الأخرى المضطهدة.