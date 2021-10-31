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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى" تحت حراسة الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - فلسطين

وذكرت مصادر فلسطينية، أن 81 مستوطنًا، بينهم عناصر مخابرات، اقتحموا المسجد الأقصى، بمجموعات من خلال "باب المغاربة" (إحدى بوابات الأقصى في الجدار الغربي للمسجد)، وسط انتشار لشرطة الاحتلال في الساحات وعلى بوابات المسجد.

وأشارت إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما أدوا طقوسا تلمودية في الجزء الشرقي منه.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين اليهود باقتحام "الأقصى" على فترتين؛ صباحية ومسائية تستمر لعدة ساعات.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على روّاده.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح "باب المغاربة"، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.

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