الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الهجوم على قاعدة التنف ومأزق أمريكا في سورية

الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج قلم رصاص على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم مواضيع التي تداولتها الصحف العالمية والعبرية خلال الأيام الأخيرة منها الهجوم على قاعدة التنف في سوريا على خلفية السياسة الأمريكية في سوريا.

العالم - قلم رصاص

ضيف الحلقة:

الدكتور مهند الضاهر - كاتب وباحث سياسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بينيت: نرفض بشدة إقامة دولة فلسطينية 

انتهاء فترة التقديم على ملاحق الطعون بالانتخابات العراقية

هنية يهنئ بنكيران لانتخابه أمينًا عامًّا لـ"العدالة والتنمية"

"كورونا" يغيّب بطلا بارالمبيا مصريا شابا!

السيد الصدر يدعو إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية

دعوة لسد ‏‏الفراغات بين البيشمركة والجيش العراقي