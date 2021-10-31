تحذير من توهج "كبير" قد يضرب الأرض مباشرة !

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قد يؤدي توهج شمسي قوي إلى حدوث شفق قطبي فوق أوروبا وأمريكا الشمالية في الأيام المقبلة.



وذكرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ووكالة الأرصاد الجوية (نوا)، أن الطاقة المنبعثة من التوهجات التي حدثت يوم الخميس الماضي يمكن أن تكون لها عواقب سلبية أيضا.



وأوضحت ناسا أن "التوهجات الشمسية عبارة عن انفجارات قوية من الإشعاع،ولا يمكن للإشعاع الضار الناجم عن التوهج أن يعبر الغلاف الجوي للأرض ليؤثر جسديا على البشر على الأرض، لكن عندما تكون التوهجات شديدة بدرجة كافية يمكن أن تتسبب في إزعاج للغلاف الجوي في الطبقة التي تنتقل فيها إشارات نظام تحديد المواقع العالمي والاتصالات".

ووصف مسؤولو ناسا الانفجار الشمسي بأنه "توهج شمسي مهم" مضيفين أنه التقط في فيديو في الوقت الفعلي بواسطة مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة الفضاء.

والآن، يمكن لطرد كتلة إكليلية من التوهج (CME) أن يضرب الأرض خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، أن حدث R3 (التعتيم الراديوي القوي) حدث نتيجة “التوهج النبضي”.

وتأتي CME عبارة عن انفجار كبير للجسيمات المشحونة القادمة من التوهج.

وعندما تدخل في الغلاف الجوي حيث تكمن الأقمار الصناعية، تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وفشل الاتصالات على نطاق واسع ما يشكل مصدر قلق كبير.

ولكن بينما يمثل التوهج من الفئة X، الأكثر كثافة من توهجات الشمس، فإن الرقم يشير إلى قوة توهج الفئة X. ولحسن الحظ، صنف X-1 على أنه الأقل قوة.