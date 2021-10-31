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هذا ما كشفته تركيا عن لقاء أردوغان وبايدن في مجموعة العشرين

هذا ما كشفته تركيا عن لقاء أردوغان وبايدن في مجموعة العشرين
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أصدرت الرئاسة التركية بيانا بشأن اجتماع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، على هامش قمة مجموعة العشرين، في العاصمة الإيطالية روما.

العالم - تركيا

وذكر البيان أن الاجتماع "عقد في مناخ إيجابي، وتناول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية".

وأشار إلى أن الرئيسين "أعربا عن ترحيبهما بالخطوات المتبادلة في ملف التغير المناخي".

وأضاف أن الرئيسين "أكدا على إرادتهما المشتركة من أجل تعزيز وتطوير العلاقات التركية الأمريكية، وأنهما اتفقا على تشكيل آلية مشتركة لمتابعة هذه الخطوات".

وتابع بيان الرئاسة التركية أن "الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي جو بايدن بحثا في اجتماعهما الثنائي الخطوات المتبادلة التي سيتم اتخاذها في إطار المنظور المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري بين بلديهما".

كما لفت البيان إلى أنه "تم التأكيد على أهمية التحالف في إطار "الناتو" وأرضية الشراكة الاستراتيجية".

وحضر الاجتماع الثنائي وزير الخارجية أنتوني بلينكن من الجانب الأمريكي، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو من الجانب التركي.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقائهما اليوم الأحد على هامش قمة مجموعة العشرين، عن مخاوفه من امتلاك تركيا صواريخ "إس-400" الروسية.

كما لفت بيان البيت الأبيض أن الرئيسين ناقشا اليوم العملية السياسية في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأفغان المحتاجين، والانتخابات في ليبيا، والوضع في شرق البحر المتوسط، والجهود الدبلوماسية في جنوب القوقاز.

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هذا ما كشفته تركيا عن لقاء أردوغان وبايدن في مجموعة العشرين