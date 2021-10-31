قادة العشرين يلتزمون بالسعي لاستئناف السفر الدولي بطريقة آمنة ومنظمة

العالم - أوروبا

كما جاء في البيان الختامي للقمة: "سنسعى جاهدين لاستئناف السفر الدولي بطريقة آمنة ومنظمة وفقًا لعمل المنظمات الدولية ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وتنعقد قمة مجموعة العشرين في الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول في روما.

وتمت الموافقة على طلب ضمان الوصول المشترك إلى اللقاحات والأدوية التي تعالج الأوبئة، خاصةً للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وأوضح بايدن سابقًا أن أزمة كورونا والتعافي الاقتصادي العالمي ومواجهة أزمة التغيرات المناخية، تمثل أهم القضايا التي يتم مناقشتها في القمة، إضافة إلى قضايا أخرى.

وانطلقت اجتماعات مجموعة العشرين في روما، يوم السبت، حضوريا لأول مرة منذ ظهور وباء كورونا.

وتضم مجموعة العشرين كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، والسعودية وفرنسا وتركيا والأرجنتين والهند وألمانيا وإندونيسيا.

كما تضم مجموعة العشرين الصين واليابان والمكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا والبرازيل، إضافة إلى صندوق النقد والبنك (الدوليين) والاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين.