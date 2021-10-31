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كشف اسباب زيادة حالات الفطر الاسود في سوريا

كشف اسباب زيادة حالات الفطر الاسود في سوريا
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

كشف مدير مشفى المواساة الجامعي الدكتور عصام الأمين ازدياد حالات الفطر المخاطي في المشفى خلال الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

العالم - سوريا

وأوضح الدكتور الأمين أن الفطر المخاطي العفني الغازي لا يمكن أن يتحول إلى وباء فهو لا ينتقل من شخص لآخر بل ينجم عن التعرض للفطريات المخاطية التي توجد عادة في التربة والنباتات والسماد الطبيعي والفواكه والخضراوات ويصيب فقط المضعفين مناعيا مثل مرضى السكري والايدز والقصور الكلوي.

وحسب الدكتور الأمين سجلت في المشفى خلال الموجة الثالثة لفيروس كورونا 11 حالة فطر مخاطي فيما سجل خلال الموجة الرابعة 20 حالة دون تسجيل أي وفاة حتى الآن عازياً تحول لون الجلد إلى أسود لدى المصابين إلى تخثر الدم.

وذكر الدكتور الأمين أن مشفى المواساة يعد المركز الأساسي لمعالجة الفطر الأسود ويستقبل حالات الفطر الأنفي الحجاجي الدماغي وهي الأشيع انتشاراً بين حالات الفطر المخاطي وأبرز أعراضها اسوداد لون الجلد في الوجه يمتد إلى العين وقد ينتقل إلى الدماغ وله عدة أشكال رئوية وهضمية وجلدية.

وحول علاج المصابين بين الأمين أنه يحتاج إلى فريق عمل متكامل من أطباء أنف أذن حنجرة وفي حال امتداده إلى الدماغ يحتاج أطباء جراحة عصبية مضيفاً إن هذه الحالات تستدعي أيضاً مقاربة دوائية للعلاج من قبل أطباء الإنتانية والمناعة.

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