الكيان الإسرائيلي يتعرض لأكبر هجوم الكتروني في تاريخه...هل عصر الإملاءات السعودية شارف على نهايته؟

العالم - بانوراما

وتحدثت الصحف الإسرائيلية عن تسرب معلومات ضخمة، ورأت في الهجوم اكبر عملية تخريبية تستهدف الخصوصية في الكيان الإسرائيلي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما أكده وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في تصريح تلفزيوني أن استقالته من الحكومة غير واردة.

وسبق تصريح قرداحي دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي الرئاسة والحكومة اللبنانية إلى اتخاذ ما وصفه بالخطوة الحاسمة لنزع فتيل الأزمة.

ويأتي موقف قرداحي اثر تأكيدات من وزير الخارجية اللبنانى عبدلله بوحبيب أنه لم يطلب من وزير الإعلام الاستقالة .

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.