الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حسن حردان: اعتقد أن استحضار تصريح قرداحي الذي أدلى به قبل تعيينه وزيرا له غاية مخطط لها مسبقا ولتحقيق أهداف متعددة

الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انكسار زحف واسع لمرتزقة السعودية في تعز

لافروف: لا يمكن استئناف الاتفاق النووي مع إيران إلا بصورته الأصلية

"هجوم الكابيتول".. نشر وثائق سرية حاول ترامب إخفاءها!

غانتس يطلب رسميا إطلاق تحقيق ضد نتنياهو

اقتراح في "الكنيست" لحجب الثقة عن حكومة بينيت 

"حارس عربي" مرشح للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم!