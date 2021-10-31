إيران تتطلع إلى صادرات بقيمة 5 مليارات دولار بنهاية العام

العالم - إيران

وفي تصريح صحفي أدلى به اليوم الأحد على هامش حضوره اجتماع لجنة الصناعة والمناجم بمجلس الشورى الاسلامي، اعتبر فاطمي أمين أوضاع صادرات البلاد لهذا العام بأنها جيدة وقال: كما وعدت سابقا بأن صادرات البلاد في النصف الثاني من العام الجاري ستشهد زيادة بمقدار 5 مليارات دولار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، ستكون هنالك أخبار جيدة في هذا القطاع خلال الأشهر القادمة.

وأضاف: رغم أن أوضاع الصادرات لهذا العام أفضل من العام الماضي ولكن علينا إدارة الأمور وأن نحذر كي لا تصرف موارد البلاد من العملة الصعبة للسلع الكمالية.

وقال وزير الصناعة: خلال اجتماع اليوم الذي كان حول الميزان التجاري العام طرح النواب هواجس حول الوارادت أذ أنه وفق القرارات السابقة يمنع استيراد 2500 سلعة إلا أن واردات هذه السلع تجري بطرق تجارية غير عادية لذا سنتابع هذا الموضوع.

وأضاف: القضية الأخرى كانت متعلقة بالتهريب، إذ أننا وبناء على وعد سابق سنقوم بإكمال المنظومة الشاملة للتجارة وهي منظومة توفر لنا أدوات وبنية تحتية جيدة للسيطرة على التهريب.

وأكد وزير الصناعة قائلا: إن هواجس النواب ونحن تتمثل بإدارة الواردات وألا يتم استيراد سلع تضغط على اقتصاد البلاد في هذه الظروف التي نواجه فيها عجزا في الميزان التجاري.