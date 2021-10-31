ايران.. طرح تقرير لجنة الأمن القومي حول قانون المبادرة الاستراتيجية في البرلمان

العالم - إيران

وقال عباس مقتدائي اليوم الاحد بعد اعلانه هذا النبأ: ان لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية قامت في الأسابيع الأخيرة بعقد اجتماعات لمراجعة مراحل تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية حقوق الشعب الإيراني الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان في ديسمبر المنصرم.

وقال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى: إن مسؤولي منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية وبعض المؤسسات المعنية الأخرى، شاركوا في اجتماع اللجنة وقدموا تقاريرهم وساهموا في تسهيل عمل اللجنة.

وأضاف مقتدائي: "تركزت بعض هذه الاجتماعات مع اللجنة النووية للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، حيث تم إعداد سلسلة من التقارير يتم تدوينها والانتهاء منها".

وقال: "لكي نكون قادرين على تحقيق أعلى مستوى من الرقابة البرلمانية، فإننا نبذل مساعينا وان هناك تعاون جيد للغاية بين لجنة الأمن القومي والمؤسسات الحكومية المسؤولة والمعنية بالامر".

قانون المبادرة الاستراتيجية تمكن من حماية حقوق الشعب الإيراني بدرجة عالية

وأشار نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إلى أنه: يبدو أن قانون المبادرة الاستراتيجية كأحد القوانين الأساسية والرئيسية التي أقرها مجلس الشورى الإسلامي، استطاع أن يضمن مستوى عالٍ من الحماية لـ حقوق الشعب الايراني.

وأكد أن: البرلمان الحالي جاد للغاية في هذا الصدد والنواب عازمون على مراقبة تنفيذ القوانين التي أقرها البرلمان بما في ذلك قانون المبادرة الاستراتيجية، لمراقبة سير الانشطة النووية في البلاد.

وأشار مقتدائي إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة، قام أعضاء اللجنة النووية للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية ببعض الزيارات للمراكز ذات الصلة، وفي تقرير هيئة الأمن القومي ستعرض هذه الامور على مجلس الشوى الاسلامي".