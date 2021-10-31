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مراسل العالم: شهيدان و3 جرحى من المدنيين بقصف مدفعي للجيش السعودي على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن

الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

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