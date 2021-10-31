مسؤول يمني: الهجمة السعودية ضد قرداحي عبثية على غرار عدوانها على اليمن

العالم - خاص العالم

وأشار اليوسفي خلال مشاركته في برنامج المشهد اليمني على شاشة قناة العالم الإخبارية الى الهجمة السعودية على لبنان بسبب مواقف وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قائلاً أن الحملة السعودية هي حملة عبثية على غرار العدوان العبثي الذي تقوده السعودية وباقي دول التحالف ضد اليمن.

وأكد اليوسفي على أن هذه الحملة العبثية اثبتت خلال الأيام الماضية بأنها تخشى انتصار القلم على المدفعية وعلى الأجهزة التي تقدس العائلات الإغتصابية للحكم كنظام آل سعود وغيره.

وشدد اليوسفي على ان موقف وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي هو انتصار لضمير الكلمة الإعلامية وانتصار للحقيقية ومن ينتصر الحقيقة.

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