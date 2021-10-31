الإمارات تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة في أقرب وقت!

العالم - الامارات

ولفتت، في بيان، إلى أنه "أشار وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول، أنه تجسيداً لحرص دولة الإمارات، الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان، كما أكد على جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى دولة الإمارات"، بحسب تعبير البيان.

وأعلنت الخارجية الإماراتية في وقت سابق، في بيان، بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي عن العدوان السعودي على اليمن، عن "سحب الدبلوماسيين الاماراتيين من لبنان، تضامنًا مع السعودية" على حد وصفها.