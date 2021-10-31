الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الإمارات تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة في أقرب وقت!

الإمارات تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة في أقرب وقت!
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ​الإمارات​، أنه "نظرًا للأحداث الراهنة، وبناءً على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى ​لبنان​، والذي جاء تزامناً مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان، تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت".

العالم - الامارات

ولفتت، في بيان، إلى أنه "أشار وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول، أنه تجسيداً لحرص دولة الإمارات، الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان، كما أكد على جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى دولة الإمارات"، بحسب تعبير البيان.

وأعلنت الخارجية الإماراتية في وقت سابق، في بيان، بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي عن العدوان السعودي على اليمن، عن "سحب الدبلوماسيين الاماراتيين من لبنان، تضامنًا مع السعودية" على حد وصفها.

روابط ذات صلة

شاهد..مواقف لبنانية رافضة لمواقف السعودية والبحرين والإمارات

مسؤول يمني: الهجمة السعودية ضد قرداحي عبثية على غرار عدوانها على اليمن

ردود الأفعال اليمنية حول الهجمة السعودية على تصريحات القرداحي

حملة دعم قوية لقرداحي.. لم يربح المليون بل ربح ملايين الاحرار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاستحواذ على القمر.. هل يتحوّل صراع دول العالم إلى حرب في الفضاء؟!

هل سوف تكرر السعودية تجربة قطر المريرة مع لبنان؟

لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية يتضامن مع قرداحي

بالفيديو.. هذا ما أكد عليه قادة مجموعة الـ20 بالعاصمة الإيطالية روما

الإمارات تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة في أقرب وقت!

حرس الحدود البيلاروسي يعثر على جثة مواطن عراقي على الحدود مع بولندا!