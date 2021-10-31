التيار الصدري يعد بتشكيل حكومة مشاريع وخدمات

العالم - العراق

وذكرت الهيئة السياسية في بيان: أن "الربيعي استقبل السفير الياباني في العراق كوتارو سوزوكي في مقر الهيئة ببغداد، وأن اللقاء جاء للتباحث حول مجريات الوضع السياسي في العراق ونجاح العملية الانتخابية في العراق".

وقال الربيعي، بحسب البيان، أن "القادم سوف يكون افضل بوجود حكومة تؤمن باجراءات نزيهة وشفافة يعتمد عليها في عمل الحكومة العراقية وضرورة دعم استقرار البلاد وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب في الإصلاح".

وأضاف، أنه "جرى بحث التعاون المشترك في مجال تقديم الدعم من قبل الحكومة اليابانية لجهود الحكومة العراقية في جميع المجالات لكون الحكومة العراقية المقبلة حكومة تنفيذ مشاريع وخدمات"، مشددا على "أهمية العلاقات بين العراق واليابان وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار".

من جانبه بين السفير الياباني أنه: "نتفق على ما أشار اليه السيد مقتدى الصدر ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري في أن يكون العراق ذو سيادة دون تدخلات خارجية"، مضيفاً: "إننا نسعى إلى تعميق العلاقات مع الحكومة الجديدة".