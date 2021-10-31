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كاتب لبناني: السعودية تسعى لحرف الأنظار عن هزيمتها في اليمن بالضغط على لبنان

الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب السياسي حسن حردان أن استحضار تصريح قديم لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول العدوان على اليمن يأتي لغايات أبعد من هذا التصريح.

العالم - خاص العالم

وأضاف حردان خلال مشاركته في برنامج المشهد اليمني على شاشة قناة العالم الإخبارية أن قرداحي له تاثيره الخاص على الرأي العام العربي خصوصاً انتقاده للعدوان على اليمن مشيراً الى أن الحملة السعودية على لبنان تهدف الى تشديد الحصار الأمريكي عليه والتحريض ضد حزب الله.

وتابع حردان الى أن الحملة تستهدف الإقتصاد اللبناني بمنع استيراد المنتجات اللبنانية في محاولة لتحقيق اهداف متعددة منها ابعاد الأنظار عن هزيمة السعودية في اليمن التي اضعفت الدور السعودي في المنطقة وجعلتها في موقف حرج جدا.

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