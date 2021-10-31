10 مصابين في "هجوم بسكين" على قطار طوكيو في اليابان

العالم - حوادث

وقالت الشرطة إن رجلا هاجم بسكين عدة ركاب داخل قطار بالعاصمة طوكيو، الأحد، وطعن عددا منهم قبل أن يشعل حريقا في المكان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن 10 ركاب على الأقل أصيبوا بجروح، من بينهم شخص أصيب بجروح بالغة.

وأوضحت الهيئة أن المهاجم، وهو شاب العشرينات من عمره، ألقي القبض عليه على الفور ويجري التحقيق معه.

وقال مسؤولو شرطة طوكيو إن الهجوم وقع داخل قطار كيو بالقرب من محطة كوكوريو.

ولم يعرف على الفور الدافع وراء الهجوم، بحسب الشرطة اليابناية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عددا من رجال الإطفاء ومسؤولي الشرطة والمسعفين وهم ينقذون الركاب الذين فر كثير منهم عبر نوافذ القطارات.

وهذه هي حادثة الطعن الثانية داخل قطار بطوكيو في غضون شهرين.