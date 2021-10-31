"كورونا" يغيّب بطلا بارالمبيا مصريا شابا!

العالم - رياضة

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" (مصرية حكومية) إن وهدان تعرض للإصابة بـ"كورونا" منذ 5 أيام، وتدهورت حالته الصحية حتى وافته المنية صباح اليوم.

فيما نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن رئيسة اللجنة البارالمبية حياة خطاب قولها إن "وهدان كان يتواجد مع المنتخب الوطني في المعسكر التدريبي بالمركز الأولمبي".

وأضافت أن "الشاب العشريني تعرض قبل أيام لوعكة صحية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، وتوفى هناك صباح اليوم".

ونعى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وفاة اللاعب المصري قائلا في بيان: "أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة اللاعب وأسرة الرياضة المصرية في وفاة البطل الباراليمبي، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".

ووهدان من مواليد عام 1998، وهو أول لاعب مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة يحصل على ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال، في المكسيك عام 2017.

كما حصل علي ميداليتين ذهبيتين في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال التي أقيمت في الجزائر عام 2018.

وحتى مساء يوم السبت، سجلت مصر إجمالا 330 ألفا و84 إصابة بفيروس كورونا، بينها 18 ألفا و592 وفاة، و277 ألفا و623 حالة تعاف.