روما.. قادة بدول العشرين يلقون بعملات معدنية في نافورة "تريفي"!

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وحسب صحيفة "ستار تربيون"، ألقى بعض قادة دول مجموعة العشرين، بالعملات المعدنية في نافورة "تريفي" التاريخية، في خطوة تعد امتثالاً لتقليد متعارف لزوار النافورة الواقعة بالعاصمة الإيطالية، روما.

واستضافت منطقة نافورة "تريفي" التي تعرف أيضا بـ"نافورة العشق"، صباح الأحد، بعض قادة دول العشرين.

وعقب جولة أجروها في المنطقة، قام القادة برمي عملة معدنية بقيمة يورو واحد، في النافورة، في تقليد يعني "تمنّي العودة إلى روما مجددا".

ولم يشارك جميع قادة الدول العشرين في رمي العملات، وكان الغائب الملحوظ الرئيسان التركي، رجب طيب أردوغان والأمريكي جو بايدن.

وقام القادة المشاركون في الجولة الثقافية، وسط تدابير أمنية مشددة من قبل السلطات الإيطالية.

وانطلقت أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، السبت، في العاصمة الإيطالية روما، واختتمت اليوم الأحد،

تُستخرج العملات المعدنية بانتظام من حوض الحجر الجيري بالنافورة وتُمنح للأعمال الخيرية.