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السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير

السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

أطلقت السلطات السودانية سراح محمد التبيدي، مدير الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات السابق في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وإبراهيم غندور، رئيس حزب "المؤتمر الوطني" في السودان.

العالم - السودان

وتولى غندور حقيبة وزارة الخارجية في عهد البشير، إلى جانب رئاسته "المؤتمر الوطني" المنحل الذي كان الحزب الحاكم في السودان.

وكانت نيابة مكافحة الإرهاب في السودان رفضت في 9 سبتمبر قرار وكيل النيابة الأعلى إخلاء سبيل غندور وآخرين متهمين بالتحضير لانقلاب عسكري 30 يونيو 2020.

وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" آنذاك أن "رئيس نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة رفض قرارا صدر عن وكيل النيابة الأعلى قضى بإطلاق سراح غندور وآخرين، وقرر إلغاء قرار إطلاقهم، وطالب النيابة باستمرار التحقيقيات مع المتهمين".

ونقلت عن محققين قولهم إن "النيابة تتهم غندور والقيادي بالحزب المنحل أنس عمر ورئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي بالتخطيط لانقلاب عسكري على حكومة الانتقال".

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