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ماكرون: الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعاملت معنا بطريقة غير مقبولة

ماكرون: الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعاملت معنا بطريقة غير مقبولة
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعاملت "بطريقة غير مقبولة" مع فرنسا خلال إقامة الشراكة "AUKUS".

العالم - أوروبا

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد في ختام قمة مجموعة "G20" في روما: "مبادرة الحليفين في الناتو وأستراليا الخاصة بإقامة الشراكة AUKUS تدل على التعامل بطريقة غير مقبولة وهذا أمر واضح".

وفي 15 سبتمبر أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن إقامة شراكة جديدة في مجالي الدفاع والأمن أطلق عليها اسم "AUKUS"، وسيتمثل المشروع الأول في إطارها ببناء غواصات نووية للأسطول الحربي البحري لأستراليا.

ودخلت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى إلى فترة أزمة مفتوحة حيث ألغت الحكومة الأسترالية بإقامة هذه الشراكة الجديدة صفقة بقيمة 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية وقررت استبدالها بأخرى أمريكية تعمل بالوقود النووي، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه "خيانة وطعنة في الظهر" و"قرار على طريقة" الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

ولاحقا أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن باريس قررت استدعاء سفيريها من واشنطن وكانبيرا على خلفية هذه التطورات، كما اتهم لاحقا بريطانيا بـ"الانتهازية المستمرة".

وأجرى بايدن وماكرون بعد ذلك اتصالا هاتفيا تعهدا خلاله ببدء "مشاورات مكثفة" حول علاقات البلدين واتفقا على إعادة باريس سفيرها إلى واشنطن.

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ماكرون: الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعاملت معنا بطريقة غير مقبولة

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