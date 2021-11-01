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المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن إصابتها بفيروس كورونا

المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن إصابتها بفيروس كورونا
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنه لم يكن لها أي اتصال مباشر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ يوم الأربعاء.

العالم - الأميرکيتان

وقالت بساكي في بيان الأحد، إنها اتخذت القرار بعدم السفر يوم الأربعاء الماضي ضمن الرحلة الخارجية للرئيس الأمريكي لحضور قمة المناخ "بسبب حالة عائلية طارئة، كانت نتيجة ثبوت إصابة أفراد أسرتي بفيروس كورونا المستجد".

وأضافت: "منذ ذلك الوقت، دخلت في حجر صحي وأجريت اختبارات أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت وكانت نتائجها سلبية"​​​.

وأوضحت أن نتيجة التحليل كانت إيجابية يوم الأحد، وأنها لم تكن على اتصال شخصي مع الرئيس الأمريكي أو كبار موظفي البيت الأبيض منذ الأربعاء، مضيفة أن "أعراضها خفيفة وسوف تواصل العمل من المنزل".

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المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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