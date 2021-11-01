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مراسل العالم: اشتباكات عنيفة بين مسلحي "أحرار الشرقية" و"فرقة المعتصم" المدعومين من تركيا في مدينة عفرين شمال حلب

الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

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