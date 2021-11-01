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واردات ايران من لقاح كورونا تجاوزت 146 مليون جرعة

واردات ايران من لقاح كورونا تجاوزت 146 مليون جرعة
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد الشؤون الفنية والجمركية بمصلحة الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية مهرداد جمالي ارونقي عن وصول الشحنة المستوردة الـ 79 من لقاحات كورونا الى البلاد ليتجاوز عدد الجرعات 146 مليون جرعة.

العالم - ايران

وقال جمالي ارونقي في افاده صحفیة الاحد: انه ومع وصول الشحنة الـ 79 للقاحات كورونا الى البلاد فقد بلغ عدد الجرعات من اللقاح 146 مليونا و 246 الفا و 308 جرعات.

وكان العدد الاكبر من الشحنات والجرعات متعلقا بلقاح "سينوفارم" الصيني الذي بلغ 46 شحنة ضمت 129 مليونا و 738 الفا و 498 جرعة.

وكانت الشحنات الاخرى التي تم استيرادها لغاية الان هي كالتالي:

1-سبوتنيك الروسي: 3 ملايين و 313 الفا و 600 جرعة (16 شحنة).

2-استرازينيكا الياباني: 2 مليون و 911 الفا و 810 جرعات (3 شحنات).

3-لقاح كوري جنوبي (سلة كوفاكس): 1 مليون و 700 الف و 800 جرعة (2 شحنة).

4-لقاح ايطالي (سلة كوفاكس): مليون و 452 الف جرعة (1 شحنة).

5-استرازينيكا الروسي: 2 مليون و 385 الفا و 600 جرعة (3 شحنات).

6-استرازينيكا الهولندي: مليون و 442 الف جرعة (1 شحنة).

7-بهارات الهندي: 125 الف جرعة (1 شحنة).

8-استرازينيكا النمساوي: مليون جرعة (3 شحنات).

9-استرازينيكا البولندي: مليون جرعة (1 شحنة).

10-استرازينيكا اليوناني: 150 الف جرعة (1 شحنة).

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