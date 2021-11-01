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ميسي يرغب بالعودة إلى برشلونة من بوابة منصب في النادي

ميسي يرغب بالعودة إلى برشلونة من بوابة منصب في النادي
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

صرح نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن رغبته بالعودة الى ناديه السابق برشلونة من أجل مساعدته.

العالم-رياضة

ففي مقابلة مع صحيفة "سبورت" الإسبانية تحدث فيها الأرجنتيني عن علاقته بأصدقائه وبرئيس النادي خوان لابورتا.

وحول سؤال إن كان يرغب بالعودة إلى برشلونة أجاب ميسي، قائلا: "نعم، لطالما قلت إنني أرغب في مساعدة النادي، بأي طريقة يمكن أن تكون مفيدة وتضيف له".

وتابع قائلا: "أود أن أكون سكرتيرا فنيا في مرحلة ما، لا أعرف إذا ما كان هذا سيحدث في برشلونة أم لا.. وإذا كان هناك احتمال، فأتمنى مساعدة النادي.برشلونة النادي الذي أحبه، وأحب أن يكون على ما يرام ويتطور، ويستمر في كونه أحد أفضل أندية العالم".

كما وتحدث الأرجنتيني عن فريقه الجديد نادي العاصمة الفرنسية واحتمال تتويجه بلقب دوري الأبطال.

يذكر أن الأرجنتيني انتقل لصفوف باريس سان جيرمان، الصيف الماضي بعد الفشل بتمديد عقده مع برشلونة.

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