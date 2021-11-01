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الجزائر تجرم الاستعمار والمغرب يرفع الانفاق علی التسلح - الجزء الثانی

الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

شهد المغرب العربي هذا الاسبوع عدة تحولات كان أبرزها دعوات برلمانية للتعجيل بقانون تجريم الاستعمار في الجزائر، وارتفاع نفقات التسلح في المغرب.

ورد البرلمان الجزائري علی تصريحات المسؤولين الفرنسيين في الفترة الاخيرة من خلال دعوات جديدة للتعجيل بقانون تجريم الاستعمار.

وفي ليبيا وصلت المجموعة الاولی من المراقبين الدوليين لمراقبة وقف اطلاق النار في البلاد، ما طرح تساؤلات بشأن خطة اخراج القوات الاجنبية.

اما في تونس، فبعد مرور 10 سنوات علی أول انتخابات تعددية شهدتها تونس في اكتوبر/ تشرين الاول عام 2011، هل نجح هذا البلد في ارساء تجربته الديموقراطية بالفعل؟

في جانب اخر، يسعی المغرب الی زيادة الانفاق العسكري، فقد أظهرت الميزانية الجديدة تخصيص أكثر من 12 مليار و800 مليون دولار لنفقات التسلح رغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة.

اما موريتانيا فتشهد اسبوعاً للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت شعار فلسطين قضيتي والذي تنظمه المبادرة الطلابية.

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