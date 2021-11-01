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أ ف ب: رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" يعلن فوزه بغالبية كبيرة في الانتخابات الوطنية

الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

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