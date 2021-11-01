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العراق يعتزم ادخال 'ارامكو' شريكا للاستثمار في مجال الغاز

العراق يعتزم ادخال 'ارامكو' شريكا للاستثمار في مجال الغاز
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إن العراق يعتزم توقيع عقود تقدر بعشرات مليارات الدولارات مع السعودية، للاستثمار في مجالات الطاقة.

العالم - العراق

وأوضح، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، أن العراق يعتزم توقيع عقود تقدر بعشرات مليارات الدولارات مع السعودية للاستثمار في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيمياوية.

وأكد وزير النفط العراقي أن "السعودية ترى أن خطط التنمية المستدامة في البلدين تتوافق في السنوات الأخيرة مع خطة التنمية الألفية المستدامة لعام 2030، وأطرها المؤسسية في البلدين والمنطقة العربية، كدولتين نفطيتين تتصدران قائمة المصدرين للنفط الخام في الأسواق العالمية".

وأعلن أن العراق يتفاوض مع شركة أرامكو السعودية لإدخالها كشريك في عقود استكشاف واستثمار الغاز الحر في الحقول الجديدة بالصحراء العراقية الغربية.

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