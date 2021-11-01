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شاهد.. وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة السيسي في العاصمة الأسكتلندية

شاهد.. وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة السيسي في العاصمة الأسكتلندية
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

احتشد محتجون، أمام مقر إقامة الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، الأحد، في العاصمة الأسكتلندية أدنبرة، وذلك احتجاجا على حضور "الديكتاتور" وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

العالم - مصر

ورفع محتجون لافتات تصف السيسي بـ"الديكتاتور"، ورسومات تذكر بالمجازر التي ارتكبها ضد المصريين.

وطالب محتجون بضرورة تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وحضر السيسي إلى أدنبرة للمشاركة في قمة العمل المناخي "COP26".

وكان عشرات اللاجئين المصريين في المملكة المتحدة وقعوا على رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يطالبونه فيها بسحب دعوته لرئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، لحضور قمة المناخ "COP26".

وطالب الموقعون على الرسالة رئيس الوزراء البريطاني بالضغط على السيسي بشأن حقوق الإنسان في مصر، بدلا من تشريفه بدعوته إلى قمة تجمع قادة العالم من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

وحث اللاجئون المصريون في بريطانيا جونسون على الدفاع عن حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق السجناء السياسيين في مصر.

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