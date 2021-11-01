السعودية تصعد من لهجتها: التعامل مع لبنان لم يعد مثمرا ومفيدا

العالم - السعودية

جاء ذلك خلال حوار مع قناة "سي أن بي سي" الأحد، حيث أوضح ابن فرحان أن الأمر أكبر من تصريحات وزير واحد، وذلك في لقاء مع قناة CNBC بثته الأحد.

واعتبر الوزير أنه لا يمكن وصف ما جرى بين السعودية ولبنان بالأزمة، عقب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، بل توصل إلى خلاصة بأن "التعامل مع لبنان وحكومته الحالية لم يعد مثمرا أو مفيدا"، على حد تعبيره.

وأضاف: "مع استمرار سيطرة حزب الله على المشهد السياسي، ومع ما نراه من امتناع مستمر من هذه الحكومة والقادة السياسيين اللبنانيين عامة عن تطبيق الإصلاحات الضرورية، والإجراءات الضرورية لدفع لبنان باتجاه تغيير حقيقي، قررنا أن التواصل لم يعد مثمرا أو مفيدا، ولم يعد في مصلحتنا"، على حد قوله.

وقال وزير الخارجية السعودي: "بالنسبة لنا، الأمر أكبر من تصريحات وزير واحد، إنه مؤشر على الحالة التي وصلت إليها الدولة اللبنانية".

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لديها خلال 48 ساعة، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورجي قرداحي.

واعتبر قرداحي في مقابلة تلفزيونية بثت الاثنين الماضي، وسجلت قبل نحو شهر من توليه منصبه كوزير للإعلام في الحكومة اللبنانية في أيلول/ سبتمبر، أن اليمنيين "يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، ما أثار غضب السعودية .