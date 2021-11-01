الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٨:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية تصعد من لهجتها: التعامل مع لبنان لم يعد مثمرا ومفيدا

السعودية تصعد من لهجتها: التعامل مع لبنان لم يعد مثمرا ومفيدا
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

تواصل السعودية تصعيدها وتصريحاتها بملف الأزمة مع لبنان، حيث أكد وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان"، أن بلاده توصلت إلى أن التعامل مع لبنان "لم يعد مثمرا أو مفيدا"، في رده على تصريحات وزير الإعلام اللبناني "جورج قرداحي".

العالم - السعودية

جاء ذلك خلال حوار مع قناة "سي أن بي سي" الأحد، حيث أوضح ابن فرحان أن الأمر أكبر من تصريحات وزير واحد، وذلك في لقاء مع قناة CNBC بثته الأحد.

واعتبر الوزير أنه لا يمكن وصف ما جرى بين السعودية ولبنان بالأزمة، عقب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، بل توصل إلى خلاصة بأن "التعامل مع لبنان وحكومته الحالية لم يعد مثمرا أو مفيدا"، على حد تعبيره.

وأضاف: "مع استمرار سيطرة حزب الله على المشهد السياسي، ومع ما نراه من امتناع مستمر من هذه الحكومة والقادة السياسيين اللبنانيين عامة عن تطبيق الإصلاحات الضرورية، والإجراءات الضرورية لدفع لبنان باتجاه تغيير حقيقي، قررنا أن التواصل لم يعد مثمرا أو مفيدا، ولم يعد في مصلحتنا"، على حد قوله.

وقال وزير الخارجية السعودي: "بالنسبة لنا، الأمر أكبر من تصريحات وزير واحد، إنه مؤشر على الحالة التي وصلت إليها الدولة اللبنانية".

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لديها خلال 48 ساعة، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورجي قرداحي.

واعتبر قرداحي في مقابلة تلفزيونية بثت الاثنين الماضي، وسجلت قبل نحو شهر من توليه منصبه كوزير للإعلام في الحكومة اللبنانية في أيلول/ سبتمبر، أن اليمنيين "يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، ما أثار غضب السعودية .

روابط ذات صلة

مسؤول يمني: الهجمة السعودية ضد قرداحي عبثية على غرار عدوانها على اليمن

ردود الأفعال اليمنية حول الهجمة السعودية على تصريحات القرداحي

أزمة جورج قرداحي التي افتعلتها السعودية

السعودية تسعى لحرف الأنظار عن هزيمتها باليمن بالضغط على لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: المغرب يتلقى صفعة قوية من الجزائر

الى وزير الخارجية السعودي.. المهيمن على لبنان من يُجوّع شعبه ويختطِف رئيس وزرائه

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 01-11-2021

استسلام 65 مسلحا من جماعة 'داعش' في ولاية ننغرهار بأفغانستان

خطيب زادة: على اميركا ان تسلك طريقا وسياسة محترمة في التعامل مع ايران

رضائي: جرائم اميركا في الحظر الاقتصادي ليست اقل من جرائم صدام وهتلر