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بحرية الجيش الايراني تشتبك مع قراصنة وتحبط هجوما كانوا يعتزمونه على ناقلة نفط ايرانية قبل وصولها مضيق باب المندب في طريقها لخليج عدن

الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

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