شاهد: المغرب يتلقى صفعة قوية من الجزائر

العالم- خاص بالعالم

بيانٍ رئاسي للرئيس عبد المجيد تبون، أمرَ الشركةَ الوطنية سوناطراك بوقفِ العلاقة التجارية مع الديوان المغربي للكهرباء والماء، الطرف الثاني في العقد، وعدمِ تجديدِ العقد الذي انتهى الأحد. نظرا للممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية، وفقا للبيان.

المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء قال: إن قرار السلطات الجزائرية لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني، مضيفا أنه نظرًا لطبيعة جوار المغرب، وتحسّبًا لهذا القرار، فقد اتخذت المملكة الترتيبات اللازمة لضمان استمراريّة إمداد البلاد بالكهرباء، كما يتمّ حاليًا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديَين المتوسّط والطويل.

القرار الجزائري بعدم تجديد العقد، سيحد من إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا على أنبوب الغاز البحري "ميدغاز" الذي وضع في الخدمة عام 2011، كما سيحرم المغرب من حصتها من الغاز البالغة نحو مليار متر مكعب، أي ما يقارب 97 بالمئة من احتياجاتها، مقابل عبور الغاز الجزائري الاسباني من أراضيها، حيث تزود الجزائر منذ العام 96 حوالی 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لإسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا.