القضاء العراقي يحكم بالإعدام على قاتل صحفيين في البصرة

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وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان، أن "محكمة جنايات البصرة أصدرت حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مجرم اقدم على قتل المجنى عليهما (أحمد عبد الصمد) الذي يعمل مراسلاً صحفياً و(صفاء عبد الحميد) الذي يعمل مصوراً أثناء تغطيتهما لتظاهرات جرت في محافظة البصرة".

وأضاف أن "المجرم اعترف بكافة تفاصيل هذه الجريمة والتي حدثت مطلع العام الحالي والهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار واشاعة الرعب في نفوس الناس تحقيقاً لغايات ارهابية".

ولفت البيان الى أن "الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".