وعد بلفور بين التآمر والمقاومة

العالم - نوافذ

وكان أساس وعد بلفور مبنياً علی زرع ما زُعم انه وطن لليهود في أرض فلسطين في قلب المنطقة العربية ما انتج الكثير من المجازر والدماء والجرائم الانسانية ولكنه لم يستطع نيل هدفه، فلم يتشكل ما سُمّي بالشعب الاسرائيلي ومازالت هناك الكثير من الانقسامات بين المستوطنين الصهاينة.

وقال الباحث السياسي د.مصطفی اللداوي:"اصبح الفلسطينييون أقرب الی النصر فالاسرائيلي العقائدي الفقير الذي جاء الی فلسطين بناءاً علی وعد بلفور بحثاً عن لقمة العيش قد انتهی ولم يعد اليوم اسرائيلي أو يهودي عقائدي بل هناك اسرائيلي يريد العيش والحرية والكرامة والامان وفي فلسطين لاتوجد هذه الامور والاسرائيلي يريد ان يهرب من هذا المكان".

وأكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفی البرغوثي علی ضرورة مراجعة المشروع الوطني الفلسطيني وأن يكون الهدف هو اسقاط نظام التمييز العنصري والابارتايد الاسرائيلي في كل فلسطين المحتلة.

وأكد الاستاذ في القانون الدولي د.حسن جوني انه أصبحت للمقاومة الفلسطينية قوة جعلت القادة الاسرائيليين يتحدثون لأول مرة عن نهاية كيان الاحتلال وهناك ظاهرة في الاراضي المحتلة تسمی بالهجرة المعكوسة أدت الی هجرة مليون اسرائيلي من الاراضي المحتلة.

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https://www.alalam.ir/news/5877338

https://www.alalam.ir/news/5877463