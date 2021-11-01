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صيد ثمين يقع بيد القوات العراقية في نينوى

صيد ثمين يقع بيد القوات العراقية في نينوى
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية القبض على 15 ارهابيا بمحافظة نينوى.

العالم - العراق

وذكرت شرطة نينوى في بيان، ان "فوج طوارئ الشرطة الأول في شرطة نينوى، وبعد ورود معلومات مؤكدة ومن خلال البحث والتحري والمتابعة المستمرة، تمكن من القاء القبض على الإرهابي المكنى (ابو البراء) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى (فرقة الفرقان القتالية) خلال فترة سيطرة "داعش" على مدينة الموصل".

وأضاف، ان "الارهابي توجد بحقه مذكرة قبض صادرة عن القضاء وفق المادة ٤ \ ١ إرهاب".

واشار البيان الى انه "تم القبض عليه في سوق حي ( السكر ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

كما أضاف البيان، إن "الإرهابيين هم كل من: المكنى (ابو وقاص) ويعمل فيما يسمى لواء القدس والمكني (ابو زهراء) يعمل فيما يسمى (كتيبة ابي مصعب الزرقاوي) ومجرم أخر يعمل فيما يسمى (معسكر سلمان الفارسي) فيما يعمل الإرهابي الرابع بما يسمى (ديوان الجند/السريه النقلية ) والارهابي المكنى (ابو هنون) يعمل فيما تسمى (الهندسة العسكرية / قسم الالغام)، كما كان من بينهم الإرهابي المكنى (ابو حيدر) والذي يعمل فيما تسمى (فرقة مؤته ) اما الإرهابي السابع فهو المكنى (نشوان) يعمل فيما تسمى (فرقة الفرقان / لواء عمر بن الخطاب)".

وتابع، "كما القت القبض على إرهابي اخر والذي يعمل فيما يسمى ( قاطع القيارة/ عسكر/ جعفر الطيار)، والإرهابي الملقب (ابو حيدر) ويعمل فيما تسمى (فرقه نهاوند/ لواء حذيفة بن اليمان) ، فضلا عن إلقاء القبض على الارهابي المكنى (علي) يعمل فيما يسمى (فرقة مؤته / لواء زيد بن الحارث)، و الارهابي المكنى (ابو مسلم) والذي يعمل فيما تسمى (الشرطة الاسلامية/مرور)، كذلك القت القبض على الارهابي المكنى (ابوغفران) يعمل فيما يسمى ( ديوان الجند/سرية النقليات) والقت القبض أيضاً على الارهابي المكنى (ابوخطاب) يعمل فيما (ديوان الجند/ تفخيخ نينوى)".

واوضح البيان، "حيث اعترف هؤلاء المجرمين لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابية خلال التحقيق الابتدائي والقضائي".

كما قال مصدر امني إن معلومات إستخبارية دقيقة تفيد بوجود احد الإرهابيين في حي الربيع التابع الى ناحية زمار، حيث تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك وبالتنسيق مع شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب زمارجرى مداهمة الهدف والقبض على الإرهابي المدعو(هذال الجحيشي).

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