الكويت: نشطاء غاضبون بسبب طرد طالبة من البدون من مدرستها

العالم - الكويت

وفوجئت أم الطفلة البالغة 6 سنوات "بطرد ابنتها من مدرسة حكومية، بعد أن باشرت دوامها المدرسي منذ بداية العام الدراسي الجاري".

وقالت الأم، إنها مسجلة في المدرسة "حسب النظم واللوائح والشروط التي أعلنت عنها الوزارة"، وإن أشقاءها مسجلون أيضا في المدارس الحكومية، وقد تمت الموافقة عليها من قبل المسؤولين في منطقة الفروانية.

ولفتت إلى أن ابنتها التحقت بالفعل بصفها الأول منذ بداية العام الدراسي، قبل أن تبلغ بإخراجها من الصف إلى خارج سور المدرسة.

وانتشرت قصة الطفلة، على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضبا واسعا بين الناشطين وانتقادات لمدير منطقة الفروانية "منصور الظفيري"، واتهموه بأنه السبب وراء هذه المعاملة لأبناء البدون.

وعبر ناشطون عن غضبهم للتصرف بمثل هذه الطريقة مع طفلة تريد أن تحصل على حقها في التعليم.

ولم ترد تعليقات رسمية على الواقعة حتى كتابة الخبر.

ومصطلح "البدون" يطلق على من لم يحصلوا على جنسية الكويت منذ استقلالها عام 1961، ويتم وصفهم وفقا لمواد القانون الكويتي بـ"غير محددي الجنسية"، وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال، وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديما.

وتتعرض الكويت لانتقادات دولية بسبب فقدان هذه الفئة لكثير من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الكويتيون، وحتى المقيمين من غير المواطنين.

ووفقاً لتقرير صادر عام 2018، عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يبلغ عدد البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظرا لعدم حصولهم على جنسية فإنهم "يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي"، حسب مؤسسات حقوقية محلية ودولية.

وقبل يومين، قال "الديوان الوطني لحقوق الإنسان" الحكومي، إن آليات عمل الجهاز المركزي والتسهيل المقدمة لـ"البدون" تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثارت واقعة محاولة انتحار شاب من "البدون" يبلغ 27 عاما في منطقة الصليبية غضب العديد من الكويتيين.