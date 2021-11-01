ظاهرة فلسطينية تفاجئ الصهاينة بعد 100 عام من وعد بلفور

العالم - خاص بالعالم

وقال البرغوثي في حديث لبرنامج نوافذ علی شاشة قناة العالم الاخبارية: اُجهض المشروع الصهيوني علی الاراضي الفلسطينية بفضل عاملين الاول مقاومة الشعب الفلسطيني امام خطط الاستعمار البريطاني الی جانب حلفائه سواء في المحيط العربي والاقليمي ما جعل الشعب الفلسطيني يطرح قضيته عبر المقاومة.

وأضاف البرغوثي ان العامل الثاني، كان بقاء الشعب الفلسطيني علی أرض وطنه، فقد تم تهجير 70 بالمئة من الشعب الفلسطيني في عام 1948 الی خارج وطنه ومع ذلك اعتمد الفلسطينيون علی انفسهم وتعلموا الدرس بحيث عندما وقع عدوان عام 1967 بقي الفلسطينيون علی أرضهم.

وأكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية ان هذا العامل هو أكبر مشكل يواجهها الاحتلال فرغم وجود 7 ملايين مهاجر جلبهم الاحتلال من الخارج، لازال عدد الفلسطينيين علی الاراضي التاريخية الفلسطينية أكثر من عدد الاسرائيليين وهذا أكبر فشل للحركة الصهيونية.

وأوضح البرغوثي ان الصهاينة لم يكونوا يفكرون ان عدد الفلسطينيين سيبقی أكثر من الاسرائيليين بعد مئة عام من وعد بلفور، فلقد كانت خطتهم مبنية علی أساس انهم شعب بلا أرض وان فلسطين ارض بلا شعب.