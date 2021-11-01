الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن في منطقة الشرقية

السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن في منطقة الشرقية
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أقدم النظام السعودي على ارتكاب جريمة جديدة بحق أحد السجناء بتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق المعتقل "مكي كاظم آل عبيد" من أبناء مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

العالم - السعودية

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق ما سمته أحد "الجناة" بالمنطقة الشرقية تعزيزا، بعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وزعمت الداخلية في بيان لها اليوم الاثنين: انه "مكي بن كاظم آل عبيد، سعودي الجنسية، أقدم بمشاركة أحد الموقوفين في عمليتي إطلاق نار من سلاح رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم، ومتاجرته وحيازته للأسلحة والتدريب على استخدامها وإطلاق النار منها بقصد الإخلال بالأمن، وارتكابه عددا من جرائم السرقة والسطو، وإتلاف ممتلكات عامة، وترويجه لحبوب الكبتاغون والحشيش المخدر وتعاطيهما، وارتباطه بعدد من المطلوبين في الأنشطة الإرهابية والالتقاء بهم"، حسب البيان.

روابط ذات صلة

السعودية تعدم مواطنا من القطيف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

يدس السم بالعسل.. كاتب اسرائيلي يؤكد أن كيانه الى زوال ويقلل من شان المقاومة

شاهد.. سباق التسلح الجزائري مع المغرب، ام مع عدو أخر؟

قوات سعودية تغادر مطار عتق في شبوة بشكل مفاجئ

وزارة الصحة : 153وفاة جديدة بكورونا في ايران

دحض أساطير حول المعكرونة

الى أمراء آل سعود .. طالِبوا أمريكا بالإعتذار لو كنتم عربا كما تزعمون