السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن في منطقة الشرقية

العالم - السعودية

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق ما سمته أحد "الجناة" بالمنطقة الشرقية تعزيزا، بعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وزعمت الداخلية في بيان لها اليوم الاثنين: انه "مكي بن كاظم آل عبيد، سعودي الجنسية، أقدم بمشاركة أحد الموقوفين في عمليتي إطلاق نار من سلاح رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم، ومتاجرته وحيازته للأسلحة والتدريب على استخدامها وإطلاق النار منها بقصد الإخلال بالأمن، وارتكابه عددا من جرائم السرقة والسطو، وإتلاف ممتلكات عامة، وترويجه لحبوب الكبتاغون والحشيش المخدر وتعاطيهما، وارتباطه بعدد من المطلوبين في الأنشطة الإرهابية والالتقاء بهم"، حسب البيان.