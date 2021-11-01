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وزارة الصحة : 153وفاة جديدة بكورونا في ايران

وزارة الصحة : 153وفاة جديدة بكورونا في ايران
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنین 126 الفا و456 شخصا وذلك بوفاة 153 شخص.

العالم - ايران

وقالت الوزارة فی تقریرها اليوم عن تسجیل 9 الاف و857 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينهم الف و281 في حالة حرجة، ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى خمسة ملايين و934 الفا و495 شخص.

وأضافت وزارة الصحة الايرانية، ان عدد المتعافين من الفيروس أو الذين غادروا المستشفيات بلغ خمسة ملايين و521 الفا 931 شخصا لغاية الان.

وذكرت الوزارة، ان 35 مليونا و620 ألفا و381 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلاد.

كما تلقى 52 مليونا و860 ألفا و49 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا و35 مليونا و283 ألفا و617 شخص الجرعة الثانية.

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