قوات سعودية تغادر مطار عتق في شبوة بشكل مفاجئ

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وذكر المصدر الذي فضل عدم نشر هويته، أن القوات السعودية غادرت المطار بطائرة عسكرية، وهي المرة الأولى التي تغادر قوات سعودية بهذا الكم منذ وصولها إلى محافظة شبوة.

وتتخذ القوات السعودية من مطار عتق معسكراً ومقراً لقيادات قوات السعودية وقيادة التحالف العدواني ضد الشعب اليمني.

وتأتي مغادرة أغلب القوات السعودية شبوة بعد ما يقارب من أسبوع على مغادرة القوات الإماراتية معسكر العلم، وبعد يومين من سيطرة مرتزقة العدوان على معسكر العلم، وطرد قوات النخبة من المعسكر التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا.

المصدر: العربي الجديد