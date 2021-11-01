شاهد.. سباق التسلح الجزائري مع المغرب، ام مع عدو أخر؟

العالم - خاص بالعالم

وقال ميزاب في حديث لبرنامج المغاربية علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"هنالك استراتيجية رسمتها الجزائر في اطار سياستها الدفاعية تتعلق بعصرنة قواتها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية بما يسمح لها بأن تكون ضمن الجيوش المسلطة والمؤسسات العسكرية الاحترافية وتنويع صورتها الاستراتيجية في مجال توريد السلاح.

وأكد ان هذه الاستراتيجية مكنت الجزائر بأن تكون ثاني قوة عسكرية افريقية والقوة السابع والعشرين عالمياٌ من بين 140 قوة عسكرية علی مستوی العالم.

واشار الی وجود فوارق كبيرة بين عتبر القدرات العسكرية الجزائرية القدرات العسكرية المغربية سواء علی مستوی القدرات العسكرية او التجهيز أو العتاد والعدة وعدد الافراد، ما يجعل الجزائر غنية عن الانخراط بسباق تسلح مع المغرب.

وأوضح ان نظرة الجزائر في مجال التسلح نظرة أوسع استراتيجياً فاليوم هناك تهديد اخر وهو وجود الكيان الصهيوني في الجسد الافريقي وجسد منطقة المغاربة وهذا ما يستوجب وجود نظرة بعيدة المدی ونظرة استراتيجية.