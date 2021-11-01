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سوريا..الوزير الحلاق يعلن العمل على قانون جديد للإعلام السوري

سوريا..الوزير الحلاق يعلن العمل على قانون جديد للإعلام السوري
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

تركزت مداخلات أعضاء لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب السوري خلال لقائها اليوم وزير الإعلام بطرس الحلاق على ضرورة إعادة الثقة بين الإعلام والمواطن وتطوير الخطاب الإعلامي حيث يكون أكثر قدرة على ملامسة همومه.

العالم - سوريا

كما دعا الأعضاء إلى دعم مراكز الاذاعة والتلفزيون في المحافظات وتثبيت العاملين في المؤسسات الإعلامية وإعادة النظر في البيئة التشريعية للعمل الصحفي وإيجاد فرص عمل لخريجي كلية الإعلام وبرامج إعلامية تتوجه للأطفال وتركز على القيم الأخلاقية في المجتمع.

وزير الإعلام بطرس الحلاق بين في معرض رده على المداخلات أنه يتم العمل على بناء قانون إعلام جديد وتغطية المساحات التي لم يشملها القانون السابق ووضع مسار قانوني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي مؤكداً أن القانون سيكون داعماً للصحفيين ويضمن حقوقهم.

وذكر الوزير الحلاق أن خطة الوزارة تقوم على سياسة استراتيجية مبنية على الانتقال إلى إعلام الدولة والتركيز على الخطاب الإعلامي المتفائل المبني على منطق الحلول بعيداً عن توصيف المشاكل فقط بما يناسب المرحلة الحالية مرحلة البناء والاستقرار إضافة إلى الانتقال من الإعلام المنفعل إلى الفاعل وتفعيل دور الإعلام المؤسساتي البعيد عن المركزية.

ولفت وزير الإعلام إلى أن الوزارة تعمل على بناء القدرات في المؤسسات الإعلامية من خلال التدريب والتأهيل وتنشيط المكاتب الصحفية في الوزارات وإعادة بنائها.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشعب ومدراء المؤسسات الإعلامية.

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