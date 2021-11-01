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مراسل العالم: عمليات القوات اليمنية في أطراف مديرية الجوبة ادت الى سقوط اكثر من 100 عنصر من المرتزقة بين قتيل وجريح بينهم عناصر تكفيرية

الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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