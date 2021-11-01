الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا

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وقالت الوزارة في بيان إن "كوادرها سجلت 1135 إصابة جديدة، مقابل تماثل 1973 حالة للشفاء، وتسجيل 26 حالة وفاة بالفيروس".



وأشارت إلى "تلقي 87533 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".

هذا وأعلنت وزارة الصحة شمول الأعمار من 12 سنة فما فوق بلقاح فايزر – بایونتك.

وذكرت الوزارة في بيان ، انه "استنادا إلى توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لبرنامج التحصين والمقترنة بتوصيات منظمة الصحة العالمية التي إعتمدت إعطاء لقاح فايزر - بایونتك للفئة العمرية من 12 سنة فما فوق، ولأجل تقليل خطورة إنتشار فيروس كورونا وزيادة المناعة المجتمعية اللازمة لاحتواء جائحة كوفيد-19 تقرر أن تكون الفئة العمرية المشمولة بلقاح فايزر - بایونتك من عمر 12 سنة فما فوق".

وأضافت أن "الأولوية تكون للفئات ذات الاختطار ضمن هذه الفئات".