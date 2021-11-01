الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا

الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق.

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان إن "كوادرها سجلت 1135 إصابة جديدة، مقابل تماثل 1973 حالة للشفاء، وتسجيل 26 حالة وفاة بالفيروس".

وأشارت إلى "تلقي 87533 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".

هذا وأعلنت وزارة الصحة شمول الأعمار من 12 سنة فما فوق بلقاح فايزر – بایونتك.

وذكرت الوزارة في بيان ، انه "استنادا إلى توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لبرنامج التحصين والمقترنة بتوصيات منظمة الصحة العالمية التي إعتمدت إعطاء لقاح فايزر - بایونتك للفئة العمرية من 12 سنة فما فوق، ولأجل تقليل خطورة إنتشار فيروس كورونا وزيادة المناعة المجتمعية اللازمة لاحتواء جائحة كوفيد-19 تقرر أن تكون الفئة العمرية المشمولة بلقاح فايزر - بایونتك من عمر 12 سنة فما فوق".

وأضافت أن "الأولوية تكون للفئات ذات الاختطار ضمن هذه الفئات".

روابط ذات صلة

مناعة اللقاح أم الإصابة بالعدوى.. أيهما أفضل لصحة الإنسان؟!

الصحة العراقية تسجل 28 وفاة و 1397 إصابة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد..صناعات تقليدية تشتهر بها مدينة الخليل الفلسطينية

الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا

تسجيل هزة أرضية  بقوة 4.2 في تونس

هكذا جعلت السعودية من قرداحي كبش فداء لإخفاء السيناريو الأخطر

إثيوبيا.. رئيس الوزراء يدعو أنصاره إلى "مضاعفة" جهودهم للانتصار في الحرب

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 01-11-2021