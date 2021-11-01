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شاهد..صناعات تقليدية تشتهر بها مدينة الخليل الفلسطينية

الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

تمسك الفلسطينيين في الضفة الغربية بصناعاتهم التقليدية وموروثهم الثقافي واحدة من مظاهر وأساليب صمودهم بوجه الإحتلال..وصناعة راحة الحلقوم التقليدية واحدة من هذه الصناعات المتورثة أبا عن جد.

العالم - خاص بالعالم

الملبن أو الحلقوم أو راحة الحلقوم نوع من الحلوى مكونة بالأساس من الهلام والنشا والسكر وغالبا ما تنكه الأصناف التقليدية مع ماء الورد أوالمستكه أو القرفة أو النعناع أو برغموت البرتقال أو الليمون.

عائلة سدر في البلدة القديمة في مدينة الخليل بالضفة الغربية تحافظ ومنذ نحو مئة عام على صناعة حلوى الحلقوم بذات الطريقة التي ورثوها عن الآباء والأجداد.

صناعة تقليدية سهلة لاتشوبها تعقيدات ولا يوجد فيها مواد حافظة و يتم عمل الحلقوم من خلال وضع الخلطة لمدة أربع ساعات على النار ليتم طبخها.

وتوضع بعد ذلك في قوالب خشبية لثاني يوم حتى تبرد فيصار لتقطيعها إلى قطع صغيرة في شكل مكعبات مغطاة بالسكر لمنع التصاقها ببعضها.

أما سر نجاح المنتج فيعود الى طريقة الخلطة ومقاديرها المحكمة. ويزيد الطلب على الحلقوم في شهر رمضان المبارك وأيام الشتاء لكن تداعيات جائحة كورونا اثرت على العمل كما باقي الصناعات.

ويأمل سدر أن يتمكن من المحافظة على عمل الحلقوم بذات الطريقةوأن يتمكن من الحفاظ على اسم المنتج الذي ورثه عن جده.

وتشتهر مدينة الخليل بالعديد من الصناعات التقليدية التي تشكل جزءا من الموروث الثقافي للمدينة منها صناعة الزجاج والسيراميك والفخار بأشكاله المختلفة.

لتشكل هذه الصناعات عنصرا مساهما في صمود الفلسطينيين ومواصلة مقاومتهم للإحتلال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. شاهد..صناعات تقليدية تشتهر بها مدينة الخليل الفلسطينية

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