مساعد وزير الخارجية يجري محادثات هاتفية مع نظيره الصيني

العالم - ايران

وكتب باقري تغريدة عصر اليوم الاثنين على حسابه في تويتر اشار فيها الى اجراء اتصال هاتفي مع مساعد وزير الخارجية الصيني، وقال: اعربت عن تقديري لمواقف الصين الايجابية ومشاكتها البناءة خلال المحادثات الهاتفية الودية والمثمرة مع مساعد وزير الخارجية الصيني ما تشاو، أقدر موقف الصين الإيجابي ومشاركتها البناءة.

واضاف: تشترك إيران والصين ، بوصفهما شريكين موثوقين، في موقف مشترك بشأن عدم قانونية اجراءات الحظر الأميركية أحادية الجانب وأهمية سيادة القانون في العلاقات الدولية.

يذكر ان مساعد وزير الخارجية الايراني علي باقري كان زار الاسبوع الماضي واجرى محادثات مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انريكه مورا، حيث تم الاتفاق استئناف المحادثات بين إيران ومجموعة 4 + 1 قبل نهاية نوفمبر، ثم زار موسكو حيث التقى مساعد وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف.