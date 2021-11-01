شاهد..الفقر ينهش بالمجتمع البحريني والنظام الحاكم يظلل

العالم - خاص بالعالم

وقال عبدالوهاب فی حديث لبرنامج "حديث البحرين" على قناة العالم الاخبارية: ان دائرة الفقر تتسع في البحرين يوما بعد يوم، والبطالة تزداد والدين العام يرتفع.

واضاف: ان الأزمة الاقتصادية في البحرين أصبحت خانقة والدين العام مرتفع، وسلطات البحرين تتخبط بالحائط لتسديد هذا الدين.

وحول التقرير الذي صدر عن البنك السويسري "كريدي سويس" لعام 2021 والذي جاء فيه بأن البحرين احتلت المرتبة الرابعة بين اغنى الدول العربية من حيث متوسط الفرد حتى نهاية عام 2020، قال عبدالوهاب ان البحرين استجدت من دول الخليج الفارسي مؤخراً 10 مليارات دولار، ومعدل دخل الفرد الواحدفيها لايصل الى الالف دولار شهرياً، فكيف تكون رابع اغنى دولة في العالم العربي، مشيراً الى ان التقارير التي تقدمها سلطات الحبرين الى المجتمع الدولي او الى المنظمات المعنية هي تقارير كاذبة.

واوضح عبدالوهاب ان الازمة الاقتصادية في البحرين مازالت تراوح محلها، ومعدلات البطالة مخيفة ومعظم شباب البحرين عاطلين عن العمل.

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