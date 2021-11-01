اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في عدن

العالم- اليمن

وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات بين مليشيا “الانتقالي”، داخل معسكر خفر السواحل في حيي النصر والعريش بمنطقة خور مكسر، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، دون الكشف عن الخسائر.

وأفادت المصادر أن المواجهات وأصوات الانفجارات أثارت الرعب بين أهالي المنطقة، لافتة إلى أن المليشيا نشرت العشرات من عناصرها في شوارع المنطقة، ونصبت نقاط تفتيش للسيارات في جولة العريش.

من جهة أخرى اندلعت مواجهات عنيفة في وقت سابق من اليوم الأثنين بين عناصر من مليشيا “الانتقالي” في منطقة بئر فضل، بسبب التنازع على قطعة أرض.

يأتي ذلك بعد أن شهدت منطقة كريتر مطلع أكتوبر المنصرم، مواجهات بين مليشيا “الانتقالي”، وعناصر القيادي المنشق من المليشيا إمام النوبي المدعوم من السفير السعودي في عدن محمد آل جابر، خلفت العشرات من القتلى والجرحى، بينهم مدنيين، وخسائر فادحة في منازل وسيارات المواطنين.