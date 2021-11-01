شاهد الدول المشاركة في الإستعراض الأمريكي في المنطقة

العالم - خاص بالعالم

في احدث هذه الاستفزازات قامت القوات الجوية الأمريكية، بإرسال قاذفة استراتيجية، فوق نقاط بحرية رئيسية في المنطقة بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي ودول عربية وهي البحرين ومصر والسعودية، مشيرة إلى أن القاذفة"بي 1 بي لانسر" حلقت فوق الخليج الفارسي ومضائق هرمز وباب المندب وقناة السويس والبحر الأحمر، برفقة مقاتلات إسرائيلية وعربية.

وزعم قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي إن الهدف من إرسال القاذفة هو طمأنة الحلفاء الإقليميين والاستعداد العسكري لأي حالة طوارئ في إطار الشركات الموثوقة القائمة في المنطقة.

هذه التحركات لم تغب عن انظار الرصد الايراني حيث اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده هذا التحليق في سماء المنطقة مجرد استعراض اجوف لا معنى له. وقال خطيب زاده ردا على سؤال لقناة العالم إن ايران تابعت تلك التحركات بدقة .



الشراكات التي تحدث عنها ماكنزي لم تكن يوما موثوقة خاصة وأن الولايات المتحدة تخلت أكثر من مرة عن أنظمة إقليمية طالما كانت تتحدث معها عن مثل هذه الشراكات آخرها النظام الأفغاني الذي تخلت عنه في ساعة الحاجة وتركت مصيره إلى المجهول.

كما أن الولايات المتحدة أظهرت أكثر من مرة أنها أعجز ما تكون عن مواجهة الجمهورية الإسلامية عسكريا في ظل وجود قواتها ومعسكرات في المنطقة تحت مرمى النيران الإيرانية.

فهي لم ترد على الصواريخ والطائرات المسيرة التي اخترقت دفاعتها الجوية ودكت قاعدة التنف في سورية ولم ترد قبل ذلك على الهجمات الصاروخية التي نفذها حرس الثورة الإسلامية على قاعدة عين الأسد في العراق.

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