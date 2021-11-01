شاهد.. ماهي خطة النظام البحريني لنهب ثروات الشعب؟

العالم - خاص بالعالم

وقال يحيى في حديث لبرنامج "حديث البحرين"على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان الشعب البحريني تعود على كذب وتظليل النظام الحاكم للحقائق الموجودة داخل البحرين والتي لا تخفى عن انظار العام.

واضاف ان النظام البحريني منذ عام 2001 اتخذ منهجية تفقير الشعب البحريني والمواطن البحريني الاصيل والاعتماد على المجنس.

واوضح يحيى ان هناك فقر كبير داخل المجتمع البحريني بمستوى فجيع، الشاب البحريني عاطل عن العمل، مشيراً الى ان العاطلين عن العمل هم من فئة الاطباء والمهندسين وكذلك تم استبعاد المواطن البحريني من طيران الخليج الفارسي.

ولفت يحيى ان النظام البحريني يستهدف المواطن، من اجل ان يستولى على موارد البحرين وينهب مقدراته.

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